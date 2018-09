Bisca in ristorante cinese, 9 denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 6 SET - Un ristorante che di notte veniva trasformato in una bisca, frequentata da numerosi cittadini cinesi. La Guardia di Finanza, con un blitz effettuato nei giorni scorsi nel locale, in zona Osmannoro a Firenze, ha trovato otto persone intorno a un tavolo da poker, sul quale erano state piazzate scommesse per circa 100mila euro. Il titolare, un 28enne cinese residente a Firenze, è stato denunciato per il reato di esercizio del gioco d'azzardo, aggravato dall'aver istituito una casa da gioco in un pubblico esercizio. I giocatori, tutti cinesi residenti a Firenze e Campi Bisenzio (Firenze), sono stati denunciati per partecipazione a gioco d'azzardo. Il denaro è stato sequestrato, così come altri strumenti da gioco, tra cui mazzi di carte, fiches e dadi utilizzati per il gioco d'azzardo cinese del Mah Jong.

Accertamenti sono inoltre in corso per risalire alla provenienza del denaro trovato ai giocatori.