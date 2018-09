Spettacolo Cauteruccio per San Miniato

(ANSA) - FIRENZE, 5 SET - La facciata della basilica di San Miniato a Firenze scenario iridescente di un teatro del luogo nello spettacolo 'Dal Monte una luce aurorale' del regista Giancarlo Cauteruccio in scena l'8 e il 9 settembre. L'opera, dedicata alle celebrazioni per il millenario di S.Miniato, è la seconda edizione del progetto Drammaturgia dello spazio - per un teatro dei luoghi, di Teatro Studio Krypton.

La facciata della basilica sarà un fondale dinamico, architettura di luce davanti alla quale il corpo dei performer dà vita al racconto di forme, elementi, simboli e misteri, per una drammaturgia audio-visuale di forte impatto percettivo. La performance è un'intensa sollecitazione sensoriale che favorisce il volo percettivo, il quale attraverso la vibrazione della luce, unisce la profonda spiritualità di San Miniato alla città ed esalta la peculiarità della basilica: il divino che si rispecchia nell'umano attraverso la perfezione delle forme geometriche.