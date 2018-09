Rissa con pietre a Firenze, 3 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - Lite a colpi di pietre la notte scorsa in via della Scala, a Firenze. Tre uomini di 24, 27 e 31 anni, marocchini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per il reato di rissa dai carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Il 27enne, portato in ospedale per le ferite riportate alla testa, è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 24enne e il 31enne sono stati dimessi rispettivamente con 7 e 10 giorni di prognosi.

Secondo quanto ricostruito, la lite, passata poi alle vie di fatto, sarebbe iniziata per cause da accertare nei pressi di un minimarket di via della Scala. I tre si sarebbero colpiti con calci, pugni, sassi, un sellino da bici, un cintura e altri oggetti contundenti, danneggiando anche un'auto in sosta e i tavolini di un ristorante.