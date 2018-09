Mucca cade in canale, salvata da Vvf

(ANSA) - GROSSETO, 3 SET - Intervento dei vigili del fuoco di Grosseto per una mucca caduta in un canale di irrigazione di un campo in un'azienda agricola a Casotto Pescatori (Grosseto). Difficoltoso l'intervento dei pompieri che sono riusciti a recuperare l'animale grazie all'ausilio del nucleo sommozzatori.