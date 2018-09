Striscione ricorda Duccio Dini a Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - I tifosi della Fiorentina, nel corso del primo tempo della gara con l'Udinese al Franchi, hanno steso un lungo striscione in ricordo di Duccio Dini, il 29enne ucciso lo scorso giugno mentre era fermo a un semaforo in via Canova a Firenze da una delle tre auto coinvolte in un inseguimento tra rom: 'Un sorriso speciale impossibile da dimenticare Duccio e Firenze insieme per sempre. I tuoi amici, la tua curva la tua città'. Prima dell'inizio della gara i giocatori della Fiorentina avevano deposto un mazzo di fiori accanto a un altro striscione, 'Duccio Dini presente'.