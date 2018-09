Fiorentina,mille tifosi scortano squadra

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Oltre un migliaio di tifosi ha scortato in motorino il pullman della Fiorentina dall'albergo del ritiro fino allo stadio. Una manifestazione di affetto e sostegno del popolo viola per la propria squadra attesa alle 18 dalla gara con l'Udinese. All'uscita dall'albergo Pioli e i giocatori hanno avuto un colloquio con alcuni rappresentanti della curva Fiesole promotrice dell'iniziativa. "Andiamoci a riprendere quello che ci è stato tolto l'anno scorso. Per Astori, senza limiti" il messaggio consegnato alla squadra con riferimento all'Europa League. A salutare Chiesa e compagni anche un lungo striscione con scritto 'Non ti lasceremo mai da sola'.