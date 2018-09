Calcio: Fiorentina-Udinese 1-0

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - La Fiorentina batte l'Udinese 1-0 nell'anticipo delle 18 della 3/a giornata del campionato di Serie A. Decide il match ancora Marco Benassi al 28' st, che dopo la doppietta contro il Chievo domenica scorsa, firma anche il secondo successo viola della stagione e che porta i viola nella parte alta della classifica (e con la gara di Genova contro la Samp ancora da recuperare) con 6 punti, mentre l'Udinese resta a 4. I tre punti sono arrivati al termine di una bella iniziativa in contropiede partita dai piedi di Federico Chiesa e finalizzata al meglio, con un potente destro sotto la traversa, da Benassi. Nel finale i padroni di casa hanno avuto la possibilità di arrotondare il risultato con Chiesa ma Scuffet è stato bravo a respingere. Dopo la sosta i viola faranno visita al Napoli, mentre l'Udinese riceverà il Torino.





In seri B sconfitto invece il Livorno di Lucarelli battuto a Pescara 2-1. Vittoria di rigore per gli abruzzesi con doppietta dal dischetto di Andrea Cocco al 4' e 15' della ripresa, con la rete poi al 22' di Porcino che non bastata per la rimonta amaranto. Al 33' del primo tempo Giannetti del Livorno ha calciato fuori un calcio di rigore. Ricordato dai tifosi delle due squadre Piermario Morosini e le vittime della tragedia di Genova.