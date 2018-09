Spray peperoncino a donne Comune Cascina

(ANSA) - CASCINA (PISA), 01 SET - Le aggressioni alle donne degli ultimi giorni hanno spinto il sindaco leghista di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi, a replicare un'iniziativa già fatta in passato: allora donò lo spray al peperoncino alle donne residenti a Cascina che ne avessero fatto richiesta ora ha deciso di regalarlo anche a tutte le dipendenti del suo comune.

Lo ha annunciato lo stesso sindaco con un post su facebook, 'Basta subire! Difendiamoci!'. "Siete pertanto invitate a ritirare il dispositivo presso la segreteria del sindaco. A tutte noi donne auguro buona difesa contro ogni forma di violenza", scrive Ceccardi. Un'iniziativa che la responsabile toscana per le politiche sociali e femminili del partito, Elena Vizzotto, ha chiesto al segretario regionale Manuel Vescovi, di estendere distribuendo "lo spray al peperoncino per difendersi da eventuali aggressioni a tutte le nostre militanti impegnate sul territorio". Vizzotto annuncia "iniziative sul territorio con esperti che ci insegneranno" a utilizzare lo spray.