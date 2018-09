Minaccia donna: 48enne resta in carcere

(ANSA) - FIRENZE, 1 SET - Resta in carcere Rolando Scarpellini, il 48enne fermato dalla polizia per porto abusivo di armi, minacce aggravate e ricettazione e accusato di aver puntato una pistola contro una donna in un bar di Firenze, collega della compagna. Il gip Alessandro Moneti non ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia ma ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Al gip Scarpellini, ex giocatore del Calcio storico, avrebbe detto: 'Chiedo scusa' per quanto fatto. Inoltre avrebbe attribuito il suo comportamento "allo stress". "Sono pentito di quello che ho fatto", avrebbe anche detto al giudice. Secondo quanto appreso, il gip non avrebbe convalidato il fermo ritenendo la non sussistenza di alcuni requisiti, tra cui il pericolo di fuga e quello di inquinamento delle prove. "La custodia cautelare in carcere - spiega il legale di Scarpellini, avvocato Christian Vannucchi - è stata disposta poiché il giudice ha ravvisato il pericolo della reiterazione di reati contro la persona". "Impugneremo il provvedimento davanti al tribunale del riesame - annuncia il legale - e chiederemo anche al gip l'attenuazione della misura negli arresti domiciliari".