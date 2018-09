Firenze,via bici e gettato in cassonetto

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - Aggredito da tre uomini, che lo hanno preso a schiaffi e derubato della bicicletta, poi lo hanno buttato in un cassonetto della spazzatura. Vittima dell'episodio, avvenuto questa mattina intorno alle 5 in via Pisana, a Firenze, un 50enne del Marocco. L'uomo, rimasto illeso, ha raccontato che i tre malviventi, giovani probabilmente originari dell'Est Europa, lo hanno fermato mentre percorreva la strada in bici col pretesto di chiedergli una sigaretta. Sul posto è intervenuta la polizia, avvisata da alcuni residenti che hanno contattato il 113 dicendo di sentire grida di aiuto arrivare da un cassonetto.