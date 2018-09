Empoli: "col Chievo tenere la media"

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 1 SET - L'Empoli affronta domani il Chievo al Bentegodi, seconda trasferta consecutiva per i toscani che domenica scorsa hanno perso col Genoa. Il tecnico Aurelio Andreazzoli ha presentato la gara: "Una squadra che ha l'obiettivo di salvarsi deve avere una certa media, puoi vincere una gara e perderne un paio e tenere quella media. Ma noi giochiamo per consolidare la media che cerchiamo e che ci dirà se abbiamo fatto un buon lavoro. Il Chievo? Certamente a Firenze non ha fatto da sparring partner nonostante il risultato di 6-1.

Ho visto quella gara e troveremo una partita difficile. Io preferirei una gara aperta ai tre risultati nel tentativo di conseguire il massimo". Sulla probabile formazione il tecnico conferma la presenza di Maietta dall'inizio, al suo esordio in Serie A con l'Empoli: "Maietta è uno dei nostri perni fondamentali, e quindi sarà in campo. A centrocampo possiamo variare molto, abbiamo grande duttilità. La Gumina? Sta facendo bene, gli darò ancora fiducia".