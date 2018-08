Si ubriaca a feste, 15enne in ospedale

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Un 15enne si trova ricoverato nella tossicologia dell'ospedale di Careggi a Firenze, dopo aver accusato un malore a seguito dell'assunzione di alcol. Le sue condizioni, che in un primo momento apparivano gravi, sono migliorare nel corso delle ore e al momento non desterebbero preoccupazione. Il ragazzino, secondo quanto ricostruito, si sarebbe ubriacato, ieri sera, nel corso di una festa a casa di un coetaneo, nel comune di Rufina (Firenze). Mentre tornava a casa, insieme a cinque amici, si sarebbe sentito male perdendo conoscenza. Sul posto i sanitari del 118, che lo hanno portato in ospedale in codice rosso, e i carabinieri, che stanno effettuando accertamenti sull'accaduto. I militari starebbero valutando in particolare eventuale responsabilità da parte dei genitori del ragazzino che aveva organizzato la festa.