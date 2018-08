Maltempo:Toscana,codice giallo temporali

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - In Toscana si attendono rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità domani, sabato primo settembre, a causa di una saccatura Nord atlantica ovvero una zona di scontro tra masse d'aria diverse, che porta maltempo.

Per questo la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di stasera per 24ore. I fenomeni saranno più probabili e frequenti sulle province Centro-settentrionali. Oggi, venerdì, possibilità di isolati e brevi temporali nelle zone interne settentrionali con colpi di vento e grandinate solo occasionali. Domani, sabato, frequenti temporali, in particolare sulle zone Centro-settentrionali, anche di forte intensità. In mattinata i temporali risulteranno più probabili sulle aree Nord-occidentali, nel pomeriggio e in serata sul resto della regione e potranno essere accompagnati da colpi di vento e gradinate.