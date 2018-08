Governo: Giorgetti, non stacchiamo spina

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Se la Lega avesse voluto staccare la spina, il giorno dell'avviso in cui Salvini avremmo avuto un buon motivo. Non lo abbiamo fatto, abbiamo cinque anni davanti per salvare il Paese dal disastro". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.