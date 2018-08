Diciotti, a Firenze e Arezzo 10 migranti

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Saranno una decina i migranti sbarcati dalla nave Diciotti, provenienti dal centro di Rocca di Papa, che arriveranno in Toscana. Secondo si apprende sei di loro arriveranno a Firenze, o comunque nel Fiorentino, e quattro ad Arezzo, accolti dalla diocesi delle due città toscane che, insieme ad altre, avevano offerto la loro disponibilità alla Conferenza episcopale italiana. Sempre secondo quanto appreso ad occuparsi di loro, almeno in un primo momento, sarà la Caritas, sia a Firenze sia ad Arezzo, ma non sono ancora stati resi noti i centri di accoglienza dove verranno ospitati.