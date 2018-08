Con Arcipelago pulito presi 16q rifiuti

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Sono 16 i quintali di rifiuti raccolti fino al 20 agosto dai pescatori di Livorno che partecipano al progetto 'Arcipelago pulito': sei i pescherecci coinvolti, con una media di sei chili al giorno per ogni barca. La sperimentazione di sei mesi, partita a metà aprile, si avvia al termine e la Regione, insieme a Legambiente e Unicoop Firenze, chiede al governo e al parlamento di approvare una legge nazionale che incentivi i pescatori a non ributtare in mare le plastiche pescate. Poco meno di un quarto delle plastiche raccolte sono risultate riciclabili. Il progetto toscano è stato reso possibile grazie ad un protocollo d'intesa siglato tra Regione Toscana, ministero dell'Ambiente, Unicoop Firenze, Legambiente, guarda costiera, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la società Labromare, Revet, la cooperativa Cft e i pescatori."Come Regione siamo pronti a mettere a disposizione l'esperienza fatta e avanzare proposte normative", ha detto l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli.