Morta in casa dopo malore, non annegata

(ANSA) - MONTECALVOLI (PISA), 29 AGO - L'anziana di 86 anni morta stamani nella sua abitazione a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte (Pisa), è morta per un malore e non è annegata. Lo ha precisato l'Asl Toscana Nord Ovest correggendo le informazioni diffuse dal 118. "In merito alla notizia sul decesso della signora di 86 anni di Santa Maria a Monte - si legge nella nota diffusa dall'azienda sanitaria l'Asl precisa che la morte è dovuta a cause naturali". "La presenza di acqua nelle vicinanze è determinata dal luogo dove purtroppo si è verificato il malore", precisa ancora l'Azienda sanitaria.