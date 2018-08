Minaccia donna, armato barricato in casa

Isolata dalla polizia la zona di via Pio Fedi, a Firenze, dove un uomo, probabilmente armato, si sarebbe asserragliato nella sua abitazione dopo essersi reso responsabile di due aggressioni nei confronti di una donna oggi a Firenze. Sul posto agenti delle volanti e dell'Unità operativa di pronto intervento. L'uomo, 48enne, ex 'calciante' (il calcio storico fiorentino), si sarebbe presentato in un bar all'Isolotto, dove lavora anche la sua compagna, e avrebbe prima aggredito una dipendente, poi sarebbe tornato con una pistola e l'avrebbe minacciata. Secondo quanto appreso in base ad alcune testimonianza, dopo aver minacciato la dipendente del bar nella piazza dell'Isolotto con la pistola, l'uomo si sarebbe allontanato e avrebbe sparato due colpi in aria. Sulla circostanza sono in corso verifiche da parte della polizia.





La polizia ha poi liberato la zona intorno alla sua abitazione dopo aver verificato, evidentemente che l'uomo non era più in casa. Successivamente su twitter la Polizia conferma che la ricerca dell'uomo si sta svolgendo "in tutta la zona. Si consiglia di non recarsi nel quartiere e, per i residenti, di non uscire di casa".