In trolley fuori Comune Prato scritta Br

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - "Il clima è sgradevole: a me non fa paura ma questi gesti creano un clima di intolleranza che non mi piace e secondo me non aiuta nessuno di noi, sia chi governa sia chi fa opposizione, sia chi dona il proprio tempo al sociale". Così oggi, a margine di una iniziativa a Firenze, il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha commentato con i giornalisti il ritrovamento davanti al Comune di una valigia con dentro una stella a 5 punte e la scoperta di una svastica disegnata sul muro del Museo del Tessuto. "Continuo a girare la città come ho sempre fatto, ho fiducia nelle forze dell'ordine e nella procura, mi sento assolutamente sicuro e garantito. Certo non sono episodi simpatici. Dunque alla politica dico, teniamo toni da confronto democratico, l'avversario non sia un nemico", ha concluso Biffoni.