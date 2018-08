Bloody Beetroots al Live Rock Acquaviva

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Il mito italiano della dance internazionale, Bloody Beetroots, e la leggenda del post punk a stelle e strisce Pere Ubu in Toscana: si esibiranno nell'ambito di Live Rock Festival di Acquaviva (Siena), in programma dal 5 al 9 settembre. La manifestazione, che giunge quest'anno all'edizione numero 22, è stata presentata oggi a Firenze.

Bloody Beetroots suonerà il 7 settembre, per l'unica tappa italiana del tour che accompagna l'ultima fatica discografica di Sir Bob Cornelius Rifo, 'The great electronic swindle'. Dagli Stati Uniti arrivano, invece, due formazioni cardine del rock americano: A Place to Bury Strangers con il sound abrasivo fatto di chitarre distorte e voci profonde che li contraddistingue (5 settembre) e Pere Ubu, vera e propria leggende del post punk, ad Acquaviva per la prima di 5 date italiane dopo la reunion con il fondatore e bassista Tony Maimone (9 settembre). Tra i 16 live in programma, da segnalare anche quello del diciannovenne Yungblud, talento pop britannico (6 settembre).