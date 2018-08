Rissa nel Fiorentino, 6 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Maxi rissa la notte scorsa in un giardino davanti a un circolo Arci in via Gramsci, a Sesto Fiorentino (Firenze). Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, poco dopo la mezzanotte dodici uomini si sono affrontati a colpi di bottiglia. Sei di questi, marocchini di età compresa tra i 23 e i 41 anni, tutti senza regolare permesso di soggiorno in Italia, sono stati bloccati dalla polizia prima che riuscissero a fuggire e sono finiti in manette. Uno degli arrestati, ubriaco, è stato portato in ospedale per una ferita a un braccio e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Ad avvisare il 113 sono stati due clienti del circolo che hanno assistito alla scena.