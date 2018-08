Livorno, acquistato Raicevic

(ANSA) - LIVORNO, 28 AGO -Nuovo acquisto per rinforzare l'attacco del Livorno: si tratta di Filip Raicevic. L'arrivo del montenegrino è stato ufficializzato stamani dalla società amaranto che ha comunicato in una nota di aver acquistato il giocatore a titolo definitivo. Raicevic, 25 anni, la scorsa stagione ha giocato nella Pro Vercelli in serie B. In passato ha indossato anche le maglie di Bari, Vicenza e Lucchese. Indosserà la maglia numero 31.