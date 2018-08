Graffito su ponte Vecchio, denunciata

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Ancora una graffitara improvvisata bloccata e denunciata dalla polizia municipale sul Ponte Vecchio a Firenze. E' il terzo caso in due settimane. Nel primo pomeriggio di oggi una studentessa straniera in gita scolastica a Firenze è stata notata dalla pattuglia di agenti municipali mentre scriveva il proprio nome e quello dei compagni sul muro del Ponte Vecchio, vicino al busto di Benvenuto Cellini. Sul posto era presente anche la professoressa. La ragazza, 18 anni, è stata denunciata per deturpamento di cose di interesse storico o artistico: rischia la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 3.000 euro.