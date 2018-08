"Lupo dà lustro alla comunità lucana"

(ANSA) - POTENZA, 27 AGO - "A nome mio, dell'intera assemblea consiliare e di tutti i lucani formulo le congratulazioni più sincere per il prestigioso riconoscimento ricevuto. Un risultato che dà lustro e fa onore alla comunità lucana". Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vito Santarsiero, in una nota inviata allo scrittore Giuseppe Lupo, originario di Atella (Potenza), che con il romanzo 'Gli anni del nostro incanto' (Marsilio), ha vinto, insieme a Fabio Genovesi con 'Il mare dove non si tocca' (Mondadori), l'89/a edizione del Premio "Viareggio-Rèpaci" 2018, sezione narrativa.