Febbre del Nilo: uomo ricoverato a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 27 AGO - Un uomo di Mantova è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Luca di Lucca per aver contratto il virus della Febbre del Nilo ('West Nile').

Il paziente, 91 anni, è arrivato in Lucchesia il 19 agosto scorso per una visita a parenti. Giovedì 23 agosto, dopo due giorni di febbre, è stato condotto al pronto soccorso dove i medici lo hanno sottoposto ad esami che hanno permesso di diagnosticare in maniera certa la patologia. "Le sue condizioni - evidenzia il direttore del reparto Malattie infettive, Sauro Luchi - sono in lieve miglioramento, considerata anche l'età avanzata dell'uomo, tenuto sotto stretta osservazione". Secondo la Usl non si tratta di un caso legato al territorio lucchese che non è tra le zone a rischio: non sono necessarie a Lucca azioni di contenimento o disinfestazione che dovranno essere semmai effettuate nell'area da cui proviene la persona. Zona che è invece endemica (come altre località lungo il Po) per i casi di 'West Nile'.