Dopo la madre cane azzanna il figlio

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Madre e figlio azzannati dal cane di famiglia, un esemplare di American Staffordshire terrier, per la seconda volta a distanza di cinque giorni. Gli episodi sono successi a Firenze, in zona Isolotto. Il 22 agosto scorso c'è stata la prima aggressione: la donna, morsa alle braccia dall'animale, è stata operata per le ferite riportate all'ospedale di Careggi, dove si trova tutt'ora ricoverata.

Questa mattina intorno alle 5 è stato azzannato il figlio dallo stesso cane nella sua abitazione di via Toselli: numerose le ferite agli arti e alle mani. Dopo il primo episodio l'animale era stato segnalato al servizio veterinario della Asl per essere monitorato. I sanitari avrebbero inviato una seconda segnalazione per valutare l'opportunità di una soppressione dell'animale. Sul posto anche la polizia, intervenuta al 118: il 36enne dopo aver lottato è riuscito a liberarsi dalla presa del cane e si è salvato scappando e chiudendolo in una stanza dell'abitazione. Poi è fuggito in strada e ha dato l'allarme.