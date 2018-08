Fiorentina ospita 250 lavoratori Bekaert

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Un gesto di solidarietà da parte della Fiorentina nei confronti dei lavoratori della Bekaert che perderanno il posto: 250 di loro sono stati invitati stasera al Franchi in occasione della partita con il Chievo che segna il debutto ufficiale della squadra viola nella nuova stagione. La delegazione di lavoratori sarà ospitata in curva Ferrovia. Dopo il concerto a sorpresa di Sting, un'altra manifestazione di solidarietà con l'auspicio che la proprietà rinunci a trasferire l'azienda di Figline Valdarno in Romania.

Intanto Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera: come previsto c'è Pjaca ma mancherà Mirallas alle prese con un affaticamento muscolare. L'esterno belga non è riuscito a superare il provino di stamani.