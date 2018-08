Scontro auto-tramvia a Firenze, 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, a Firenze dopo uno scontro tra la tramvia e un'auto avvenuto in piazza Batoni. Il convoglio della tramvia dopo l'incidente è uscito parzialmente dai binari.

Due dei feriti sarebbero il conducente dell'auto e un passeggero del tram. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia municipale. Sospeso il servizio, che verrà, spiega Gest, la società che gestisce la tramvia, garantito ora con bus sostitutivi e pesantemente rallentata, al momento, la circolazione del traffico in tutta l'area.



Gli altri due feriti sono passeggeri della tramvia. Sul luogo dell'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, è atteso l'arrivo di una gru, necessaria per sollevare il convoglio deragliato e riposizionarlo correttamente sul binario. Servizio del tram e circolazione delle auto, secondo le previsioni, dovrebbero tornare alla normalità entro la serata.