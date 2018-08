Grosso albero crolla in parco a Pisa

(ANSA) - PISA, 25 AGO - Un grosso albero in un parco del centro di Pisa è improvvisamente crollato a terra, per fortuna senza provocare danni a cose e persone, nel primo pomeriggio. Le cause del crollo non sono ancora chiare e potrebbero non essere collegate alle condizioni meteo ma più probabilmente a un deficitario stato di salute della pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuoverlo.