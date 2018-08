Cani malati in strada,denunciato padrone

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Due cani di razza golden retriever sono stati recuperati dai carabinieri forestali mentre vagavano lungo la strada comunale di Morello, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze). Gli animali erano in precarie condizioni sanitarie, tanto che in in primo tempo i militari hanno pensato che si trattasse di due animali abbandonati. Successivamente è stato rintracciato il proprietario, residente in zona, che è stato denunciato per maltrattamento di animali. I cani, un maschio e una femmina, erano infestati da pulci, e uno affetto da una forte dermatite. Considerato che il proprietario aveva omesso di prestare loro le cure necessarie, i forestali hanno sottoposto i due esemplari a sequestro preventivo d'iniziativa, con affidamento in custodia giudiziaria all'Asl veterinaria.