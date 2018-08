Rogo in casa a Prato,1 intossicata lieve

(ANSA) - PRATO, 24 AGO - Paura oggi nel centro di Prato quando un denso fumo nero è uscito dalla finestra di un appartamento, al quarto piano di uno stabile in piazza Mercatale, dov'è scoppiato un incendio. Sul posto, pochi minuti prima della 14.00, sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia municipale. In via precauzionale i vigili del fuoco che con l'autoscala hanno spento subito le fiamme hanno fatto evacuare l'intero stabile: una donna anziana, leggermente intossicata, è stata affidata al personale sanitario per un controllo. Nessun altra persone è rimasta ferita. Il fumo ha interessato tutti i locali dell'appartamento. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.