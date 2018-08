Migranti: prefettura Pisa chiude centro

(ANSA) - CASCINA (PISA), 24 AGO - Il centro di accoglienza migranti de La Tinaia, a Cascina (Pisa), verrà immediatamente chiuso e i suoi ospiti trasferiti in altre strutture idonee della provincia di Pisa. E' quanto si legge in un provvedimento notificato dalla prefettura di Pisa alla società Oltremare srl, che ha sede a Castagneto Carducci (Livorno). Il documento è firmato dal viceprefetto vicario Valerio Massimo Romeo e il gestore, se vorrà impugnarlo, dovrà promuovere un ricorso al Tar della Toscana o, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica.

Il provvedimento arriva dopo che ieri una quindicina dei 40 richiedenti asilo ospiti della struttura si erano barricati all'interno, impedendo l'accesso degli operatori, per denunciare "le pessime condizioni igienico-sanitarie" dell'edificio. Di "situazioni spaventose" aveva parlato anche il sindaco leghista di Cascina, Susanna Ceccardi, che da anni ne chiede la chiusura.

L'ispezione ha confermato lo stato di degrado che ha spinto la prefettura a chiudere il centro.