Codice giallo per quasi tutta la Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. Codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani, sabato 25 agosto. Le previsioni indicano infatti pressione in calo con perturbazione temporalesca in avvicinamento, con temporali sparsi, localmente di forte intensità. Cumulati medi significativi sul nord-ovest, fino a elevati in concomitanza dei temporali più persistenti, più probabili su Lunigiana, provincia di Massa-Carrara e Appennino della provincia di Lucca. Isolati sull'Arcipelago dove nel tardo pomeriggio saranno però possibili mareggiate con onda di libeccio. Possibili isolati brevi temporali nell'interno delle regione anche nel pomeriggio di oggi, venerdì 24, con occasionali colpi di vento e grandinate.