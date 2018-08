Camper in sosta selvaggia centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Sosta selvaggia di un grosso camper nel cuore del centro di Firenze, a pochi passi da piazza della Repubblica: la polizia municipale interviene multando il mezzo e bloccandolo con le ganasce alle ruote. Protagonisti della vicenda, avvenuta stamani, una famiglia di camperisti inglesi, che ha posteggiato il camper in via Calimala, proprio all'angolo con piazza della Repubblica. Il grosso mezzo non è passato inosservato a una pattuglia di agenti municipali, che ha immediatamente staccato una multa per sosta abusiva in area pedonale (41 euro la somma della sanzione) e provveduto a far apporre il blocco alle ruote. Quando i turisti sono tornati, hanno chiamato subito la polizia municipale per saldare il conto la multa e far togliere le ganasce e liberare il camper.