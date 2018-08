Striscioni per Duccio davanti tribunale

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - "Duccio merita giustizia": questa la frase vergata con vernice nera su uno dei 2 striscioni affissi alla cancellata di un giardino nei pressi dell'ingresso principale del palazzo di Giustizia, a Firenze. "Anche io avrei voluto passare ferragosto in famiglia, firmato Duccio Dini", si legge nel secondo striscione. Il 29enne morì in ospedale dopo essere stato travolto il 10 giugno scorso durante un inseguimento tra auto. Nell'ambito delle indagini sull'episodio, i carabinieri hanno arrestato 6 persone di etnia rom. Tra queste Emin Gani, recentemente scarcerato dal gip che accogliendo un'istanza della difesa lo ha posto ai domiciliari.

Gani era finito in carcere per il tentato omicidio di Bajram Rufat, obiettivo della spedizione punitiva che scatenò l'inseguimento.