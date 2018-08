Ferisce moglie a coltellate, denunciato

(ANSA) - PISA, 23 AGO - Un uomo di 59 anni, pisano, è stato arrestato subito dopo avere aggredito per gelosia la moglie nell'appartamento di un anziano assistito dalla donna alla periferia di Pisa. L'allarme è scattato grazie al gruppo whatsapp 'Sguardo di vicinato', collegato alla polizia, perché qualcuno degli aderenti aveva udito le grida provenire dall'appartamento e ha chiesto aiuto 113. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ha ferito alla gola in modo non grave la compagna con un coltello prima che la figlia adulta della donna riuscisse e mettere in salvo la madre portandola fuori da casa.

Il movente dell'aggressione sarebbe da attribuire a motivi passionali e alla gelosia del 59enne nei confronti della donna.

Sul posto sono giunte le volanti della polizia che hanno preso in consegna l'aggressore nell'appartamento dove si è consumata l'aggressione.



Il pisano di 59 anni portato via in manette dai poliziotti dopo una violenta lite con la moglie sudamericana, trovata lievemente ferita alla gola da un coltello, in realtà non è ancora stato formalmente arrestato e la ricostruzione dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Mentre l'arma non è ancora stata ritrovata. L'uomo, per ora solo denunciato per violenza e maltrattamenti in famiglia, si trova tuttora in caserma a disposizione della polizia.