Cinema, c'è pre festival Terra di Siena

(ANSA) - SIENA, 23 AGO - La 22ma edizione del Terra di Siena International Film Festival (Siena, Cinema nuovo Pendola, 25-30 settembre 2018) sarà anticipata da una serie di eventi culturali in collaborazione con gallerie e musei del territorio senese. La Galleria d'Arte moderna e contemporanea di San Gimignano, Palazzo Piccolomini di Pienza e il Museo San Pietro di Colle di Val d'Elsa ospiteranno tre progetti dedicati all'esplorazione della frontiera tra cinema e arti visive. Il programma, presentato oggi a Firenze, prenderà avvio il 31 agosto a Colle di Val d'Elsa dove si celebrerà Stan Brakhage, pioniere del New American Cinema con la sua opera video 'The Dante Quartet' ispirata alla Divina Commedia. A San Gimignano si inaugurerà, il 7 settembre, il progetto dedicato a Man Ray e all'influenza che ha esercitato su vari filmaker e artisti contemporanei. I video dialogheranno con la mostra fotografica 'Man Ray: Wonderful visions'. A Pienza, per il 50mo di 'Romeo and Juliet', omaggio ai registi Franco Zeffirelli e Abbas Kiarostami.