Camionista provoca incidente e fugge

(ANSA) - SIENA, 23 AGO - Ha urtato col suo tir la vettura che lo stava sorpassando, questa mattina sull'Autopalio all'altezza dello svincolo di Siena Nord, danneggiandone la fiancata destra e facendola andare a sbattere contro il new jersey, poi è fuggito senza prestare soccorso alla conducente, ma è stato rintracciato dalla polizia stradale. Il camionista, un 39enne di Fucecchio (Firenze) originario della Calabria, è stato denunciato per omissione di soccorso e per essere fuggito dopo l'incidente. Per lui anche il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti. La donna, portata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Secondo il suo racconto, dopo l'urto il camionista si è fermato ma solo per verificare i danni al suo mezzo, poi è ripartito. I poliziotti lo hanno individuato nella zona industriale del Renaccio. La fiancata sinistra del tir era piena di graffi e segni dello stesso colore dell'auto con la quale si era scontrato poco prima. Il conducente ha ammesso le sue responsabilità.