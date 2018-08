Firenze, codice giallo per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per la giornata odierna un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nelle aree del Valdarno Superiore, Firenze, Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. E' quanto si legge in una nota della Città Metropolitana di Firenze.

Sono previste precipitazioni localizzate a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, accompagnate da colpi di vento e grandinate.