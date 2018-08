Sceicca Qatar in visita privata a Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - Visita privata agli Uffizi a Firenze, per la sceicca del Qatar, Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani, sorella del reggente emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Grande collezionista d'arte, spiega una nota, la sceicca è giunta a Firenze con il marito Sheikh Jassim bin Abdul Aziz Al-Thani, ministro degli Affari e del Commercio dello Stato del Qatar, e ha visitato la mostra 'Islam e Firenze. Arte e collezionismo dai Medici al Novecento', attualmente in corso nell'aula Magliabechiana. Accolti dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, i visitatori hanno potuto osservare i capolavori che raccontano il legame secolare tra la città fiorentina e i mondi islamici. Al-Mayassa è considerata tra le persone più influenti al mondo in campo artistico. Al termine della visita agli Uffizi la sceicca Al-Mayassa ha voluto vedere anche le nuove sale dedicate a Leonardo, Raffaello e Michelangelo, sulle quali si è espressa con grande entusiasmo.