Arezzo-Fiorentina è per Bruno Beatrice

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - Sarà dedicata a Bruno Beatrice l'amichevole che la Fiorentina disputerà domani alle 21 ad Arezzo contro la formazione locale. Per ricordare il giocatore, ex di entrambe le squadre, scomparso nel 1987 a soli 39 anni (nel 2005 la Procura di Firenze su richiesta della vedova Gabriella Bernardini aprì un'inchiesta) ci sarà anche la famiglia cui il presidente dell'Arezzo Giorgio la Cava e il club manager viola Giancarlo Antognoni (che con Beatrice è stato compagno di squadra) doneranno le maglie dei rispettivi club. La cronaca della gara sarà trasmessa in diretta da Radio Bruno.

La Fiorentina fa sapere che su indicazione della questura di Arezzo domani non sarà possibile per i residenti nella provincia di Firenze acquistare i biglietti ai botteghini dello stadio 'Città di Arezzo': potranno farlo online dal sito listicket. I settori riservati ai tifosi viola sono Tribuna Laterale Nord e Tribuna Centrale Nord.