Compie 106 anni, festa a Cecina

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 20 AGO - Sono stati il vicesindaco Giovanni Salvini e l'assessore Lia Burgalassi a portare, anche a nome del sindaco Samuele Lippi e di tutta l'Amministrazione comunale di Cecina (Livorno), gli auguri di buon compleanno e i complimenti per l'importante traguardo raggiunto a Tripolino Giannini che oggi ha compiuto 106 anni. Nato infatti a Cecina il 20 agosto 1912 ha festeggiato il compleanno circondato dall'affetto della famiglia.

Tripoli, da pochi mesi il più anziano bersagliere d'Italia, ha partecipato da giovane alla prima corsa della Targa Cecina nel 1929 arrivando quarto. Una manifestazione alla quale è rimasto molto affezionato facendo anche lo starter fino allo scorso anno. Appassionato da sempre anche del Cecina Calcio e di sport in generale, ha avuto per tanti anni un negozio di verdura in piazza Carducci.