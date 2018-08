Striscione per Genova in porto Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 AGO - Gli ultra del Viareggio calcio, gemellati con quelli del Genoa, hanno esposto stamani uno striscione sul ponte girante che porta in Darsena per ribadire la loro vicinanza alla città ligure e alle vittime del crollo del ponte Morandi. 'Viareggio abbraccia Zena', si legge nello striscione che ieri era già stato esposto a Camaiore durante il triangolare con il Pisa e la squadra locale per il torneo 'Viareggio 100'.