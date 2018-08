Sorprende ladri in auto, ferito 25enne

(ANSA) - PISTOIA, 19 AGO - Ha sorpreso due ladri ad armeggiare nella sua auto, una Fiat 500, e quando si è avvicinato uno ha estratto un coltello da pesca e lo ha ferito.

E' successo la notte scorsa in piazza San Francesco a Pistoia. I carabinieri, arrivati dopo che al 112 sono giunte numerose chiamate, si sono messi alla ricerca dei due, fuggiti a piedi, e poco dopo li hanno bloccati non senza difficoltà. Si tratta di un 36enne di Pistoia e di 28enne di origine marocchina, entrambi già conosciuti alle forze dell'ordine. Il 28enne, l'autore del ferimento, è senza permesso di soggiorno e in passato era già stato espulso.

Il giovane, un 25enne di Quarrata, uscito poco prima insieme a un amico da una festa privata, è stato raggiunto al petto dalla lama del coltello, lungo 15 centimetri. Per sua fortuna solo di striscio. Soccorso dal 118 è stato medicato al pronto soccorso: la prognosi per lui è di 15 giorni. I malviventi, arrestati per tentata rapina impropria, sono stati trasferiti al carcere di Santa Caterina.