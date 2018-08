Rimini, sold out a mostra Cupola Firenze

(ANSA) - RIMINI, 19 AGO - Ha già fatto il tutto esaurito, nella prima giornata con oltre 1.500 visitatori la mostra dedicata alla Cupola del Duomo di Firenze al Meeting per l'Amicizia tra i Popoli di Rimini 2018. Ad oggi le prenotazioni per le visite guidate sono oltre 10mila per i prossimi sette giorni, fino al 25 agosto. "L'architettura impossibile di Filippo Brunelleschi. La Cupola del Duomo di Firenze", il titolo della mostra che è la prima delle iniziative che l'Opera di Santa Maria del Fiore organizza in vista delle celebrazioni dei 600 anni della Cupola del Brunelleschi che si celebreranno tra due anni. L'esposizione, a cura dell'architetto Samuele Caciagli, si sviluppa su uno spazio di 500 mq, con al centro un modello in scala di 8 metri e mezzo per 6 di diametro.

All'interno vengono proiettati gli affreschi del Vasari e dello Zuccari. Poi testimonianze scorrono sui monitor, con audiovisivi e grandi pannelli, uno spazio sui progetti multimediali dell'Opera e un'area dedicata alla didattica e all'accessibilità.