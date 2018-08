Primo ciak a Firenze docufilm con Renzi

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - "Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. Primociak #F&M #Florence @arcobalenotre". Con poche righe su instagram, accompagnate da una foto, il produttore Lucio Presta ha annunciato così il via alle riprese del docufilm sulle bellezze di Firenze condotto da Matteo Renzi. L'ex premier ed ex segretario del Pd potrebbe quindi aver davvero iniziato con oggi una nuova 'carriera' che affiancherà a quella di senatore, e che nei prossimi giorni lo vedrà impegnato in diverse location nella sua città. Nella foto appare in abito nero con una camicia bianca. Le riprese di stamani si sono svolte in Santa Croce e poi al Ponte Vecchio. Domani Renzi dovrebbe girare a Palazzo Medici Riccardi, da dove iniziò la sua carriera politica come presidente della Provincia di Firenze. Previsti poi altri ciak al Duomo, agli Uffizi, alla Galleria dell'Accademia, a San Miniato e a Palazzo Vecchio, anche nella sala di Clemente VII, il suo ufficio quando era sindaco della città.