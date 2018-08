Incontro Salvini-Bocelli alla Versiliana

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 18 AGO - Visita inaspettata del tenore Andrea Bocelli alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) per conoscere il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Tramite dell'incontro il sindaco leghista di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi. Bocelli, in vacanza nella sua casa di Forte dei Marmi, è arrivato a cavallo alla Versiliana, dove stasera era ospite proprio Salvini che ha toccato tutti i temi di attualità. Nel corso dell'incontro il vicepremier si è 'autoinvitato' a cena a casa del maestro che ha accolto con piacere l'idea. In realtà già oggi Salvini era stato invitato a pranzo nella villa al Forte ma aveva dovuto rinunciare per la concomitanza dei funerali di Stato a Genova. "Salvini l'ho incontrato per la prima volta stasera - ha detto poi Bocelli -, casualmente, non ci ho mai parlato prima, appena ci sarà l'occasione di parlarci mi farò un'opinione più precisa su di lui". "Non ho mai fatto politica in vita mia ma diamogli tempo", ha aggiunto.