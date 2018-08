Empoli, ufficiali arrivi Acquah e Ucan

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 17 AGO - Due nuovi arrivi per l'Empoli a centrocampo: è stato ufficializzato l'accordo col Torino per l'acquisto a titolo definitivo di Afriyie Acquah mentre in prestito arriva il centrocampista turco, 24anni, Salh Ucan. Il centrocampista ghanese ha firmato un contratto di un anno fino al 30 giugno 2019 con opzione di rinnovo. Acquah, 26 anni, è arrivato in Italia nel 2010 a Palermo, poi nella sua carriera ha vestito le maglie del Parma, dell'Hoffenheim in Germania, ancora Parma, quindi nel 2015 era alla Sampdoria e dal 2016 al Torino.

Ucan è stato prelevato in prestito dal Fenerbahce, ma ha un'esperienza alla Roma dove il tecnico dell'Empoli Andreazzoli lo ha conosciuto.

Intanto il giovane Fantacci, 21 anni, trequartista, è stato ceduto in prestito al Carpi.