Fiorentina, dovremmo fermarci tutti

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - ''Il calcio è passione e divertimento ma questo è il momento del dolore e tutti dovremmo fermarci e stringerci intorno a Genova e alle sue vittime''. Così la Fiorentina da subito favorevole alla richiesta della Sampdoria (accolta dalla Lega Calcio) di rinviare la partita di domenica a Marassi in segno di lutto per il crollo del ponte Morandi.

Secondo il club viola dinanzi a tragedie come questa ''tutto dovrebbe passare in secondo piano e sarebbe opportuno che in questo momento anche il mondo del calcio si fermasse a riflettere e rispettasse in silenzio il lutto che ha colpito decine di famiglie''. Non a caso già in mattinata era stata annullata la presentazione del centrocampista Edimilson prevista per oggi pomeriggio allo stadio Franchi. Il fatto però che a parte Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa si disputerà regolarmente il resto delle partite della I giornata di campionato sta facendo discutere l'ambiente viola.