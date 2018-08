A Firenze arriva il sushi al lampredotto

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Il lampredotto è una tipicità della cucina fiorentina, si tratta del quinto stomaco del bovino.

Tradizionalmente si prepara bollito con salsa verde e famoso è il panino di lampredotto. Ma ecco la novità, il "sushi di lampredotto".

L'idea è venuta a Luca Cai, che di ritorno da un viaggio in Giappone si è messo al lavoro nella cucina del suo "Magazzino Osteria Tripperia" nel centro di Firenze per trovare il giusto equilibrio ed abbinamento tra sapori e ingredienti. Il sushi di lampredotto è delicatamente fritto in tempura, con alga nori, riso, poi tagliato pezzi e condito con soia. La novità ha incuriosito i fiorentini e conquistato i foodlover, tra cui diversi giapponesi che nella visita di Firenze inseriscono una tappa dal gusto fusion.